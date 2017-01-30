Великобритания направит эсминец к берегам Украины

Британия впервые со времен холодной войны направит в акваторию Черного моря эсминец HMS Diamond. Об этом 29 января сообщило издание The Daily Mail.
Эсминец, оснащенный новейшими зенитными ракетами, направится к берегам Украины. На его борту будут находиться до 60 морских пехотинцев.
HMS Diamond будет вести целевую группу НАТО и помогать защищать 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в "тайных учениях" в Украине.
Как ожидается, прибытие эсминца в Черное море совпадает с развертыванием британских солдат в других странах восточной Европы.
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что эта операция имеет серьезную цель.
"Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защищать демократию по всему миру и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - отметил он.
Напомним, начиная с российской агрессии в Крыму 2014 года, в Черное море постоянно заходят американские эсминцы.
|
Cсылки по теме:
В ВМС рассказали, как в Чёрном море с захваченных россиянами буровых вышек обстреляли украинское судно
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.
Ракетный катер РФ блокирует подход к украинским буровым установкам в Чёрном море - Госпогранслужба
// NEWSru.ua // Украина // 2 декабря 2016 г.
"Си Бриз-2016" увенчался масштабной десантной операцией: вместе с американскими морпехами высадилась и Савченко
// NEWSru.ua // Украина // 27 июля 2016 г.
Российский истребитель перехватил самолёт США над Балтикой, в РФ всё опровергают
// NEWSru.ua // В мире // 17 апреля 2016 г.
Российские истребители пытались спровоцировать эсминец США в Балтийском море
// NEWSru.ua // В мире // 14 апреля 2016 г.
Яценюк побывал на авианосце США "Гарри Трумэн" и посетил базу сил НАТО "Сигонелла"
// NEWSru.ua // Украина // 3 декабря 2015 г.
В Чёрное море вошёл американский эсминец Porter
// NEWSru.ua // В мире // 7 октября 2015 г.
Порошенко в Одессе: украинский флот должен быть современным и совместимым с кораблями НАТО
// NEWSru.ua // Украина // 10 апреля 2015 г.