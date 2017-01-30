Великобритания направит эсминец к берегам Украины

Британия впервые со времен холодной войны направит в акваторию Черного моря эсминец HMS Diamond. Об этом 29 января сообщило издание The Daily Mail.

Эсминец, оснащенный новейшими зенитными ракетами, направится к берегам Украины. На его борту будут находиться до 60 морских пехотинцев.

HMS Diamond будет вести целевую группу НАТО и помогать защищать 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в "тайных учениях" в Украине.

Как ожидается, прибытие эсминца в Черное море совпадает с развертыванием британских солдат в других странах восточной Европы.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что эта операция имеет серьезную цель.

"Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защищать демократию по всему миру и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - отметил он.

Напомним, начиная с российской агрессии в Крыму 2014 года, в Черное море постоянно заходят американские эсминцы.

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