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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Великобритания направит эсминец к берегам Украины
время публикации: 07:37
последнее обновление: 07:43
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Британия впервые со времен холодной войны направит в акваторию Черного моря эсминец HMS Diamond

Британия впервые со времен холодной войны направит в акваторию Черного моря эсминец HMS Diamond. Об этом 29 января сообщило издание The Daily Mail.

Эсминец, оснащенный новейшими зенитными ракетами, направится к берегам Украины. На его борту будут находиться до 60 морских пехотинцев.

HMS Diamond будет вести целевую группу НАТО и помогать защищать 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в "тайных учениях" в Украине.

Как ожидается, прибытие эсминца в Черное море совпадает с развертыванием британских солдат в других странах восточной Европы.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что эта операция имеет серьезную цель.

"Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защищать демократию по всему миру и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - отметил он.

Напомним, начиная с российской агрессии в Крыму 2014 года, в Черное море постоянно заходят американские эсминцы.

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