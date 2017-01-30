Из-за низких зарплат молодёжь бросает госслужбу

В Украине наблюдается отток молодых кадров с государственной службы из-за низких зарплат. Об этом рассказал госсекретарь Кабинета министров Владимир Бондаренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Отток молодых, талантливых кадров имеет место, скрывать не буду. Существует много возможностей для активных чиновников найти новую работу, например, в международных проектах, которые работают потом с теми же органами государственной власти, получая такую зарплату, с которой зарплата госслужащего не выдерживает сравнения", - сказал он.

По словам чиновника, по этой причине, в частности, сотрудники секретариата Кабмина уходят в частные компании.

Бондаренко добавил, что с 1 января зарплаты в системе госслужбы в среднем выросли на 15%.

"Материальная мотивация в чистом виде, конечно же, очень важна, но мы можем использовать и другие инструменты: мотивировать специалистов перспективой повышения квалификации, что дает возможность повышения по службе и как следствие – рост зарплаты", - сказал госсекретарь.

По его словам, реформа госслужбы предусматривает большие зарплаты для новых кадров, но эта идея не нравится большей части населения, которая считает, что госслужащие не должны получать достойные зарплаты.

"Я думаю, что популяризируя государственную службу, очищая ее от клейма коррупции, мы сможем убедить общество в важности достойной зарплаты для людей, которые причастны к формированию и реализации политики государства", - сказал Бондаренко.

Ранее первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун утверждала, что Каинет министров не обеспечил выделения средств для реального повышения заработной платы государственным служащим.

"Госслужащим должны были повысить зарплату с 1 мая 2016 года. Для этого приняли постановление КМУ, которым установили новые размеры окладов. Этот шаг - критически важный, ведь без повышения институциональной способности государственного аппарата никакие реформы не могут быть успешными", - отмечала Совсун.

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