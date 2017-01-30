На Черкасчине без тепла остались около пяти тысяч человек

В Монастырище Черкасской области из-за разрушения минувшей ночью 60 метров верхней части трубы газовой котельной без теплоснабжения осталось около 5 тыс. человек. Об этом сообщает ГСЧС.

"29 января в 00:10 в городе Монастырище произошло разрушение дымовой трубы газовой котельной КП "Теплокоммунэнерго", принадлежащей Монастирищенскому городскому совету. Труба высотой 80 метров построена в 1980 году... разрушено 60 метров ее верхней части. В результате происшествия без теплоснабжения осталось около 2000 абонентов (ориентировочно 5000 человек из 13100 проживающих в районном центре). Установлено, что здание котельной не повреждено, погибших и травмированных в результате происшествия нет", - отмечается в сообщении.

На разборке конструкций на месте чрезвычайного происшествия работают 2 единицы инженерной техники и 25 работников коммунального предприятия. Главной задачей является очистка двух газоотводов и подключение котельной к оставшейся дымовой трубе. Одновременно, решается вопрос о подключении котельной к резервной дымовой трубе, которая находится на расстоянии 40 метров от места происшествия.

Утром в районной государственной администрации состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Для ликвидации последствий аварии создан соответствующий штаб, в который вошли представители всех аварийных служб и ведомственных организаций.

Напомним, в декабре критическую ситуацию с подачей тепла пережил город Марганец Днепропетровской области.

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