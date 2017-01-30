Аваков: оружием в Украине владеют более 1 миллиона человек.

В Украине более 1 миллиона гражданских лиц владеют оружием, из них почти 879 тысяч человек – огнестрельным. Об этом вечером 29 января на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Аваков признался, кому раздавал наградное оружие. Фамилий не назвал



"По итогам 2016 года, согласно базы данных, на учете органов Нацполиции 878 739 человек - владельцы огнестрельного оружия. За 2016 год рост составил 10 158 человек. Все эти люди имеют в собственности и личном пользовании", - отметил Аваков.

Из указанного количества 763 725 единиц - охотничье оружие (рост за 2016 год - 9 415 ед), 144 770 ед. охотничьего нарезного оружия (рост в 2016-м - 6 526 ед.), 5 014 единиц охотничьего комбинированного оружия (в 2016 - рост 118 ед).

Кроме того, по данным главы МВД, 189 643 человек владеют 194 845 ед. "специальных резинострелов, пневматики и прочих спецсредств не смертельного действия".

Аваков при этом высказал мнение, что доступ к автоматическому нарезному, огнестрельному оружию должен быть только у государственных структур.

"Доступ частных лиц к такому оружию должен быть запрещен. ... Огнестрельные боевые пистолеты - тут считаю возможным к внедрению право на владение и ношение короткоствольного боевого нарезного оружия для гражданских лиц с рядом жестких ограничений. Необходимо ввести ограничения, выделяющие категорию гражданских лиц, которым может быть разрешено владение боевыми пистолетами. Жесткий социальный и медицинский контроль", - заявил глава МВД.

Среди категорий Аваков назвал служивших и служащих в военных и военизированных государственных подразделениях определенный срок и не имеющим взысканий и замечаний, прошедшим соответствующий курс обращения с таким оружием и независимый от влияния психологический тест с жестким порогом.

"Подобных критериев может быть несколько. ... Право на короткоствольное оружие не должно быть поголовным и не должно реализовывать право на применение такого оружия в ситуациях на усмотрение владельца. Все это должно быть четко прописано соответствующим законом", - добавил он.

Аваков признался, кому раздавал наградное оружие. Фамилий не назвал



Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в течение 2014-2016 годов вручил 1322 единицы наградного оружия, из них 112 – нардепам.

Министр отметил, что с 2004 по 31 декабря 2016 года министры МВД Украины вручили в целом 2230 единиц наградного оружия, в том числе в 2004 году - 158 ед., в 2005 - 113, в 2006 - 50, в 2007 - 9, в 2008 - 61, 2009 - 227, в 2010 - 77, в 2011 - 75 ед, в 2012 - 53, в 2013 - 85.

"Мои награждения: 2014 - 572 ед., 2015 - 358, 2016 - 392 .... Больше всех министров вместе взятых. Считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно и был горд за каждого, кому вручал оружие", - заявил он.

При этом глава МВД привел данные, кому именно было вручено оружие.

"658 - рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД, 208 - рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД, 134 - волонтерам и общественным деятелям, 112 - депутатам Верховной Рады двух последних созывов (2014 - 46, 2015 - 34, 2016 - 32), 54 - служащим УГО, 35 - сотрудникам местной исполнительной власти, в т.ч. Донецкой и Луганской обл., 22 - сотрудникам прокуратуры и Военной прокуратуры Украины, 21 - рядовым и офицерам Государственной пограничной службы, 19 - сотрудникам Кабинета министров, 13 - бойцам и офицерам Минобороны Украины, 13 - сотрудникам администрации президента, 12 - сотрудникам СБУ, 6 - работникам аппарата СНБО, 6 - спортсменам, артистам и представителям творческих профессий, 5 - работникам Нацбанка Украины, 4 - офицерам ГосЧС", - сообщил Аваков.

"Это - достоверные данные, а не выдумки провокаторов-негодяев вроде Каплина, и не ошибки-интерпретации журналистов, которые не обладают полной информацией", - добавил он.

Также Аваков заявил, что в МВД было принято решение "не обнародовать полных списков награжденных, поскольку в значительной степени это касается бойцов, офицеров и сотрудников, участвующих в специальных военных и полицейских операциях, а обнародование данных может нанести вред или их профессиональной деятельности, или их личной безопасности".

"В ряде случаев с согласия награжденных мы делаем это публично, в ряде - закрываем информацию. Во всех ситуациях, кроме ситуаций награждения офицеров разведки и действующих под прикрытием - мы предоставляем награжденным возможность самостоятельно решить, будет ли информация о награждении публичной", - добавил Аваков.

Он напомнил, что наградной фонд оружия "формируется за счет остатков на складах МВД, плановых закупках на казенном предприятии МВД "Форт" (незначительно) и поступлений в порядке действия закона "О благотворительности" - когда ряд поставщиков передают для наградного фонда оружие различных марок" .

"Наградное оружие - не собственность гражданина, который ее получил, не продается и не передается третьему лицу, не передается по наследству. После смерти награжденного оружие возвращается государству", - добавил Аваков.

Ранее Арсен Аваков заявил, что наградное оружие от МВД получили около 90 народных депутатов, а всего в списках награжденных - более 1200 человек. А к своему 50-летнему юбилею президент Петр Порошенко получил от Авакова пистолет Сabot Gun "Jones 1911".

В свою очередь министр обороны Ураины Степан Полторак,как сообщалось ранее, наградил оружием Арсения Яценюка, нескольких министров, секретаря СНБО и нескольких народных депутатов.

Cсылки по теме: