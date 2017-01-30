Террористы отказываются прекращать обстрел Авдеевки – СЦКК

Боевики по прежнему отказываются прекращать огонь в районе Авдеевки.

Об этом в понедельник 30 января заявил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) Анатолий Петренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация 2-й день подряд остается сложной. Наиболее сложной является Авдеевка-промзона", - рассказал Петренко

По его словам, на этом участке продолжает применяться артиллерия крупного калибра, танки и минометы. В целом выпущено 757 боеприпасов со стороны боевиков по этому участку из запрещенного оружия.

"СЦКК осуществил 44 попытки ввести режим тишины по состоянию на 21.15, но со стороны НВФ этот режим не соблюдается", - сказал Петренко.

Он добавил, что в 19.20 понедельника было полностью прекращено электроснабжение Авдеевки, полностью обесточен город, Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) перешел на автономное питание, остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, 29 января в районе Авдеевской промзоны утром боевики провели штурмовые действия с целью захвата позиций ВСУ. Четверо украинских военных погибли, пятеро ранены. Также в результате обстрелов были ранены двое мирных жителей. Авдеевка была обесточена.

30 января бои в районе Авдеевки продолжаются. Пресс-офицер бригады, находящейся на позициях, Елена Мокрынчук отметила, что боевики используют тяжелое запрещенное вооружение, в том числе калибром 120 мм и 152 мм. Мокрынчук добавила, что обстрелы ведутся по всей линии размежевания от Донецкого аэропорта до Ясиноватской развязки.

Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

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