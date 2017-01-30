Авдеевский коксохим обесточен. На заводе начинают консервацию

Авдеевский коксохимический завод (АКХ), входящий в группу "Метинвест" Рината Ахметова, оказался обесточен.

Об этом в понедельник 30 января сообщил генеральный директор предприятия Муса Магомедов на своей странице в соцсети Facebook.

"Только что отбили последний ввод. Завод обесточен. Начинаем консервацию", - написал он.

Несколькими часами ранее Магомедов сообщал, что по состоянию на 18:00 для восстановления энергоснабжения Авдеевки была осмотрена только часть линии электропередачи.

"Понимаем, что обрыв примерно между Красненьким и Горловской трассой, но из-за активных боевых действий уточнить не представляется возможным. Отправлены запросы в СЦКК, однако разрешения на проведение ремонтных работ не получены", – указывал гендиректор АКХЗ.

Как сообает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста", пока предполагается "горячая" консервация печей.

"Температура в печах будет поддерживаться для сохранения работоспособности", - пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем в "Метинвесте" указали на угрожающую ситуацию как на заводе, так и в городе в связи с прогнозом об усилении морозов.

Ранее сегодня глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский проинформировал, что в Авдеевке уже второй день отсутствует электроснабжение, поскольку ремонтники из-за обстрелов боевиков не могут починить поврежденные линии электропередач. Он добавил, что на коксохимический завод и фильтровальную станцию электричество подается, а поэтому город имеет тепло и воду. Также установлен дополнительный насос для подачи воды и тепла на верхние этажи 14-этажного дома и электрогенератор для больницы.

Перед этим в КП "Вода Донбасса" предупредили, что из-за обстрелов может прекратиться водоснабжение ряда населенных пунктов, которые обслуживает Донецкая фильтровальная станция.

Напомним, 29 января в районе Авдеевской промзоны утром боевики провели штурмовые действия с целью захвата позиций ВСУ. Четверо украинских военных погибли, пятеро ранены. Также в результате обстрелов были ранены двое мирных жителей. Авдеевка была обесточена.

30 января бои в районе Авдеевки продолжаются.

Авдеевский КХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Авдеевский КХЗ часто оставался без электроэнергии из-за артиллерийских и минометных обстрелов в зоне проведения АТО с июля 2014 года. Больше всего завод пострадал от них в 2015-м. За это время семь заводчан погибли, более 50 получили ранения.

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