В Хмельницком патрульные застрелили мужчину, который колол прохожих "заточкой"

В Хмельницком сегодня утром патрульные полицейские застрелили мужчину, который колол прохожих неизвестным предметом.
Как сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Хмельницкого Роман Мартынюк, экипаж полицейских ехал на пересменку. Во время движения они заметили на перекрестке улиц Каменецкой и Тернопольской, что мужчина замахивается на прохожих.
"Полицейские пытались успокоить нападающего, который держал в руках предмет, похожий на шило или "заточку", с помощью газового баллончика. К сожалению, это не сработало. Тогда патрульные сделали два предупредительных выстрела из табельного оружия вверх. После этого пришлось стрелять по ногам нападавшего, который сопротивлялся стражам порядка", - отметил он.
В результате выстрелов, мужчина был ранен в левую ногу. От полученных телесных повреждений он скончался в карете скорой помощи.
Мартынюк добавил, что сейчас известно, что сегодня утром в медицинские учреждения города уже обратилось три человека с колотыми ранами лица.
Сейчас прокуратура области решает вопрос о внесении сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.
Напомним, сегодня, 30 декабря, на Одесчине возобновили спецоперацию по поиску убийцы, который накануне зарезал женщину и двухлетнего ребенка и на угнанном грузовике хотел прорваться в Одессу, чтобы совершить массовый наезд на людей.
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