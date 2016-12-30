Замдекана одесского вуза погорел на взятке

В Одессе заместителя декана одного из вузов задержали во время получения взятки. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"Оперативники Управления защиты экономики и следователи полиции Одесской области задержали заместителя декана одного из институтов, которая занималась поборами со студентов. Неправомерную выгоду от студентов требовала за успешную сдачу экзаменов во время сессии", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса, полицейские задокументировали факты получения педагогом взяток на общую сумму более 20 тыс. гривен.

Правоохранители задержали заместителя декана во время получения от студента неправомерной выгоды 28 декабря.

У нее изъяли 1,5 тысячи гривен, полученных за успешную сдачу экзаменов.

"За такие действия должностному лицу грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества", - отмечается в сообщении.

Ранее правоохранители задержали во время получения взятки ректора одного из вузов Киева, который требовал деньги у ранее отчисленного студента - работника одного из телеканалов за восстановление на учебе.

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