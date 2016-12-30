Президент утвердил новый военный билет

Президент Петр Порошенко утвердил новый военный билет. Об этом говорится в указе №582 от 30 декабря на сайте президента.
В документе утверждены новые положения о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и положение о военном билете офицера запаса, а предыдущие признаны утратившими силу. При этом военные билеты, изготовленные (выданные) до вступления в силу этого указа, считаются действительными по всей территории Украины и не подлежат обмену на новые.
Согласно первому положению, военные билеты выдаются не только районными (городскими) военными комиссариатами во время призыва или принятия граждан на военную службу, но и подразделениями Службы внешней разведки после увольнения ее военнослужащего в запас.
Также бланки военных билетов изготавливаются не только по заказу Министерства обороны, но и Службы внешней разведки, а выдача, хранение и уничтожение военных билетов производится в порядке, определенном Минобороны и Службой внешней разведки.
Согласно второму положению, бланки военных билетов изготавливаются не по заказу Минобороны с учетом заявок Службы безопасности Украины, а по заказу Минобороны, СБУ и Службы внешней разведки.
Выдачу, хранение, заполнение и уничтожение военных билетов проводят в порядке, установленном не только Минобороны и СБУ, но и Службой внешней разведки.
Остальные пункты обоих положений остались практически без изменений.
Напомним, 29 декабря Совет национальной безопасности и обороны одобрил проект государственной программы развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года.
|
Cсылки по теме:
Кабмин одобрил новую систему питания ВСУ
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.
Бирюков показал военную форму, которую закупят в 2017 году
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
В этом году жильё получили более 300 участников АТО
// NEWSru.ua // Украина // 16 декабря 2016 г.
Первые лица государства поздравили военных с 25-й годовщиной Вооруженных сил Украины
// NEWSru.ua // Украина // 6 декабря 2016 г.
На юге Украины начались ракетные учения. Российские корабли приготовили ПВО
// NEWSru.ua // Украина // 1 декабря 2016 г.
В Сети показали новые знаки различия украинской армии: оборотень, крылья и мечи
// NEWSru.ua // Украина // 7 июля 2016 г.