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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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Президент утвердил новый военный билет
время публикации: 13:55
последнее обновление: 13:55
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Президент Петр Порошенко утвердил новый военный билет

Президент Петр Порошенко утвердил новый военный билет. Об этом говорится в указе №582 от 30 декабря на сайте президента.

В документе утверждены новые положения о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и положение о военном билете офицера запаса, а предыдущие признаны утратившими силу. При этом военные билеты, изготовленные (выданные) до вступления в силу этого указа, считаются действительными по всей территории Украины и не подлежат обмену на новые.

Согласно первому положению, военные билеты выдаются не только районными (городскими) военными комиссариатами во время призыва или принятия граждан на военную службу, но и подразделениями Службы внешней разведки после увольнения ее военнослужащего в запас.

Также бланки военных билетов изготавливаются не только по заказу Министерства обороны, но и Службы внешней разведки, а выдача, хранение и уничтожение военных билетов производится в порядке, определенном Минобороны и Службой внешней разведки.

Согласно второму положению, бланки военных билетов изготавливаются не по заказу Минобороны с учетом заявок Службы безопасности Украины, а по заказу Минобороны, СБУ и Службы внешней разведки.

Выдачу, хранение, заполнение и уничтожение военных билетов проводят в порядке, установленном не только Минобороны и СБУ, но и Службой внешней разведки.

Остальные пункты обоих положений остались практически без изменений.

Напомним, 29 декабря Совет национальной безопасности и обороны одобрил проект государственной программы развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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