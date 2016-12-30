Украина обошла Россию в ракетном вооружении

В Украине разработано ракетное оружие, аналогов которого нет у России. Об этом рассказал председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, передает "5 канал".

"Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи. Я ответственно заявляю – мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут им пользоваться", – сказал Пашинский.

Он добавил, что Украина получила оружие, аналога которого Россия не смогла сделать, и которое есть, например, в США и стоит колоссальные деньги.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщал, что Украина создала полный цикл производства ракетной техники.

В начале декабря ВСУ провели масштабные ракетные учения на юге Украины, несмотря на угрозы минобороны РФ.

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