Силы АТО отбили нападение боевиков возле Попасной

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Боевики с начала суток 25 раз стреляли по украинским позициям в зоне проведения антитеррористической операции, в районе н.п. Попасная (Луганская область) произошло боестолкновение, нападение врага было отбито.
Об этом в пятницу 30 декабря сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в соцсети Facebook.
"В районе Попасной произошло боестолкновение. Около 16 часов противник совершил нападение на наблюдательный пункт. Нападение боевиков было отбито, противник понес потери и отступил. Всего в течение дня произошло 25 обстрелов", - говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении из 120-мм и 82-мм минометов боевики вели огонь по Широкино и Талаковке. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово.
На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов террористы вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Новозвановке, Кондрашовке, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке.
На Донецком направлении из стрелкового оружия боевики стреляли по Южному и Опытному.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения.
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