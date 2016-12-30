В центре Киева грабитель устроил стрельбу, двое раненых

В центре Киева мужчина при попытке ограбить магазин устроил стрельбу и ранил двоих человек.
Как сообщают в пятницу 30 декабря в пресс-службе полиции столицы, в 19:25 на улице Эспланадной неизвестный позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам. Злоумышленник потребовал деньги. Получив отказ, он несколько раз выстрелил из автоматического оружия в мужчину и женщину, после чего скрылся.
Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника.
Ранее сообщалось, что украинцы хранят 5 миллионов нелегальных "стволов".
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