Турция в течение пяти лет будет предоставлять ВСУ три миллиона долларов

Турция будет выделять Вооруженным Силам Украины три миллиона долларов на ежегодной основе в течение пяти лет.

Это предусмотрено соглашением между правительствами Украины и Турции о военно-финансовом сотрудничестве (далее - Соглашение) и протоколом о выделении финансовой помощи, подписанными 30 декабря, сообщила пресс-служба посольства Украины в Турецкой Республике.

Документы предусматривают выделение 3 млн долларов на ежегодной основе в течение 5 лет.

Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения.

Как сообщалось ранее, украинская сторона уже получила от Турции помощь на сумму около миллиона долларов для Военно-морских сил и военного госпиталя. Также страны планируют вести совместное патрулирование Черного моря.

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