Турция в течение пяти лет будет предоставлять ВСУ три миллиона долларов

Турция будет выделять Вооруженным Силам Украины три миллиона долларов на ежегодной основе в течение пяти лет.
Это предусмотрено соглашением между правительствами Украины и Турции о военно-финансовом сотрудничестве (далее - Соглашение) и протоколом о выделении финансовой помощи, подписанными 30 декабря, сообщила пресс-служба посольства Украины в Турецкой Республике.
Документы предусматривают выделение 3 млн долларов на ежегодной основе в течение 5 лет.
Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных Сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения.
Как сообщалось ранее, украинская сторона уже получила от Турции помощь на сумму около миллиона долларов для Военно-морских сил и военного госпиталя. Также страны планируют вести совместное патрулирование Черного моря.
|
Cсылки по теме:
Украина станет частью восточного фланга НАТО - Климкин
// NEWSru.ua // Украина // 7 декабря 2016 г.
В Минобороны придумали, как шить качественную военную форму
// NEWSru.ua // Украина // 11 октября 2016 г.
Польша поможет в подготовке разведчиков
// NEWSru.ua // Украина // 19 мая 2016 г.
С целью подготовки ко вступлению в НАТО в 2020 году Украина договорилась о военном сотрудничестве с Турцией
// NEWSru.ua // Украина // 16 мая 2016 г.
Турецкие корабли прибыли с визитом в порт Одессы
// NEWSru.ua // Украина // 3 апреля 2016 г.
Украинские и турецкие ВМС провели совместные учения. Порошенко отправился в Стамбул
// NEWSru.ua // Украина // 9 марта 2016 г.
Руководители Генштабов ВСУ и ВС Турции провели переговоры в Анкаре
// NEWSru.ua // Украина // 16 февраля 2016 г.