В Славянске пройдёт факельное шествие в связи с годовщиной со дня рождения Бандеры

1 января 2017 года в Славянске Донецкой области пройдет факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Об этом в пятницу 30 декабря сообщает 6262.com.ua.
Мероприятие пройдет по инициативе общественной организации "Сокол". В 17.00 от Соборной площади стартует торжественное факельное шествие, которое пройдет по центральной улице Т.Г. Шевченко до памятника Шевченко.
Справка. Степан Бандера
Степан Андреевич Бандера родился 1 января 1909 года. Он был лидером украинских националистов, главой революционной Организации украинских националистов (ОУН(б)).
В 1929-м он вступил в ОУН, с 1931-го являлся членом Краевой экзекутивы ОУН на Западно-Украинских землях (ЗУЗ), а с июня 1932-го - заместителем Краевого проводника и референт пропаганды. С 1940-го занимает руководящие посты в ОУН.
В июне 1941 года украинские националисты во главе со Степаном Бандерой вошли во Львов вместе с немецкими войсками.
30 июня 1941 года Бандера был арестован нацистскими властями за провозглашения его сторонниками во главе с Ярославом Стецько восстановления независимого Украинского государства во Львове (вопреки фашистским планам колонизации Украины).
После окончания Второй мировой войны Бандера жил в Западной Германии, откуда продолжал руководить УПА.
Убит в 1959 году в Мюнхене, как установил немецкий Федеральный конституционный суд в Карлсруэ - по заданию КГБ Богданом Сташинским, позднее перебежавшим в Западный Берлин.
|
Cсылки по теме:
В Киеве на Майдане состоялось вече по случаю дня рождения Степана Бандеры
// NEWSru.ua // Украина // 2 января 2016 г.
В Одессе "Свобода" хочет провести 1 января факельный марш в честь Бандеры, несмотря на запрет суда
// NEWSru.ua // Украина // 31 декабря 2014 г.
105 лет со дня рождения Бандеры: факельные шествия прошли даже в Донецке и Днепре
// NEWSru.ua // Украина // 2 января 2014 г.
"Свобода" организует 1 января факельный марш в честь Бандеры
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2013 г.
1 января в Украине отмечали день рождения Степана Бандеры: "свободовцы" собрались переименовать Львов
// NEWSru.ua // Украина // 2 января 2012 г.