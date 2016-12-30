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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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В Славянске пройдёт факельное шествие в связи с годовщиной со дня рождения Бандеры
время публикации: 21:39
последнее обновление: 21:39
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В Славянске пройдёт факельное шествие в связи с годовщиной со дня рождения Бандеры

1 января 2017 года в Славянске Донецкой области пройдет факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Об этом в пятницу 30 декабря сообщает 6262.com.ua.

Мероприятие пройдет по инициативе общественной организации "Сокол". В 17.00 от Соборной площади стартует торжественное факельное шествие, которое пройдет по центральной улице Т.Г. Шевченко до памятника Шевченко.

Справка. Степан Бандера

Степан Андреевич Бандера родился 1 января 1909 года. Он был лидером украинских националистов, главой революционной Организации украинских националистов (ОУН(б)).

В 1929-м он вступил в ОУН, с 1931-го являлся членом Краевой экзекутивы ОУН на Западно-Украинских землях (ЗУЗ), а с июня 1932-го - заместителем Краевого проводника и референт пропаганды. С 1940-го занимает руководящие посты в ОУН.

В июне 1941 года украинские националисты во главе со Степаном Бандерой вошли во Львов вместе с немецкими войсками.

30 июня 1941 года Бандера был арестован нацистскими властями за провозглашения его сторонниками во главе с Ярославом Стецько восстановления независимого Украинского государства во Львове (вопреки фашистским планам колонизации Украины).

После окончания Второй мировой войны Бандера жил в Западной Германии, откуда продолжал руководить УПА.

Убит в 1959 году в Мюнхене, как установил немецкий Федеральный конституционный суд в Карлсруэ - по заданию КГБ Богданом Сташинским, позднее перебежавшим в Западный Берлин.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  
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