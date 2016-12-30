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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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"Радио Вести" сокращает штат и заявляет об отказе Нацсовета продлевать лицензию

время публикации: 07:37
последнее обновление: 07:38
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"Радио Вести" сокращает штат и заявляет об отказе Нацсовета продлевать лицензию

Пресс-служба медиахолдинга "Вести Украина" заявила, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказывается продлевать лицензию "Радио Вести". Об этом сообщается на сайте "Вестей".

"Срок текущих лицензий радиостанции заканчивается в феврале 2017 года. Но решение в установленный законом срок так и не принято регулятором", - говорится в сообщении.

Руководство "Радио Вести" сообщило, что вынуждено предупредить о возможном сокращении около 100 своих сотрудников.

В медиахолдинге обвинили Нацсовет в предвзятости из-за проверок.

"К текущему моменту "Радио Вести" получило уже четвертое по счету предупреждение по Киеву, несмотря на то что мы являемся законопослушным вещателем и выполняем требования законодательства", - говорится в заявлении.

Напомним, в июле шеф-редактора "Радио Вести" уволили после обвинений в насмешках над смертями военных.

В ноябре Нацсовет предупредил "Радио Вести" из-за оскорблений в адрес героев Майдана.

СМИ связывают "Радио "Вести" с украинским миллиардером Ринатом Ахметовым, по другим версиям компания связана с Виктором Медведчуком, первым вице-премьером правительства Украины при президенте Викторе Януковиче Сергеем Арбузовым и миллиардером Сергеем Курченко, считавшимся "кошельком Януковича".

Добавим, 28 декабря на сайте "1+1" было обнародовано заявление о том, что телеканал пытаются лишить лицензии. Также в нем утверждается, что за проблемами телеканала стоит Администрация президента. В ответ Нацсовет сообщил, что лицензия телеканалу "1+1" уже продлена, а ее бланк будет выдан до 23 января.

Ранее о прекращении работы предупредили телеканалы Ukraine Today (медиагруппа "1+1") и 3s.tv (проект Савика Шустера).

Также с первого января закрывается телеканал UBR, который входит в медиахолдинг "Вести Украина".

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