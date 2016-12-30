 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Прокуратура направила в суд дела 11 экс-депутатов Верховной Рады Крыма по обвинению в госизмене
время публикации: 11:55
последнее обновление: 12:32
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Прокуратура направила в суд дела в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Крыма по обвинению в государственной измене

Прокуратура направила в суд дела в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Крыма по обвинению в государственной измене. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым направлены в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Они обвиняются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Речь идет об экс-депутатах ВР Крыма Сергее Цекове, Светлане Савченко, Константине Бахареве, Эдипе Гафарове, Анатолии Заиченко, Ремзи Ильясове, Григории Иоффе, Владимире Клычникове, Виталии Нахлупине, Ефиме Фиксе, Сергее Шувайникове.

По данным прокуратуры, в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 эти депутаты Верховной Рады АРК оспособствовали оккупации Крыма, в частности, посредством оказания помощи оккупантам. Так, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым". Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

В этой связи прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов заявил: "Наша цель - реализовать принцип неотвратимости уголовной ответственности, который мы реализуем с помощью механизма заочного уголовного производства. В настоящее время нами завершено досудебное расследование в отношении одиннадцати бывших депутатов Автономной Республики Крым. Это только начало".

Ранее Главная военная прокуратура объявила в розыск бывшего уполномоченного представителя президента Российской Федерации Владимира Путина в так называемом "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева.

facebook

Cсылки по теме:

Прокуратура объявила в розыск представителя Путина Белавенцева, ему светит пожизненное
// NEWSru.ua // Украина // 30 ноября 2016 г.

Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене, Азаров на очереди
// NEWSru.ua // Украина // 28 ноября 2016 г.

Нового главу "Укрэнерго" обвиняют в госизмене
// NEWSru.ua // Экономика // 6 октября 2016 г.

ГПУ: в суд отправлены 18 обвинительных актов по силовикам-предателям
// NEWSru.ua // Украина // 6 июня 2016 г.

Луценко сообщил о первых повестках для 727 госпредателей и сепаратистов
// NEWSru.ua // Украина // 31 мая 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:30
 Информатор боевиков "ДНР" приговорён к 4 годам тюрьмы
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 30 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 12:30

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016