Прокуратура направила в суд дела 11 экс-депутатов Верховной Рады Крыма по обвинению в госизмене

Прокуратура направила в суд дела в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Крыма по обвинению в государственной измене. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым направлены в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Они обвиняются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Речь идет об экс-депутатах ВР Крыма Сергее Цекове, Светлане Савченко, Константине Бахареве, Эдипе Гафарове, Анатолии Заиченко, Ремзи Ильясове, Григории Иоффе, Владимире Клычникове, Виталии Нахлупине, Ефиме Фиксе, Сергее Шувайникове.

По данным прокуратуры, в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 эти депутаты Верховной Рады АРК оспособствовали оккупации Крыма, в частности, посредством оказания помощи оккупантам. Так, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым". Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

В этой связи прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов заявил: "Наша цель - реализовать принцип неотвратимости уголовной ответственности, который мы реализуем с помощью механизма заочного уголовного производства. В настоящее время нами завершено досудебное расследование в отношении одиннадцати бывших депутатов Автономной Республики Крым. Это только начало".

Ранее Главная военная прокуратура объявила в розыск бывшего уполномоченного представителя президента Российской Федерации Владимира Путина в так называемом "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева.

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