Посол Франции опровергла связь между выборами в её стране и безвизом для Украины

Посол Франции Изабель Дюмон считает спекуляцией заявления по поводу того, что вопрос визовой либерализации для Украины может тормозиться из-за предстоящих выборов французского президента. Об этом она заявила в интервью Укринформу.
"Извините, но я же не могу комментировать спекуляции, которые не имеют никакой связи с реальностью", - сказала Дюмон.
Напомним, 15 декабря Европарламент утвердил механизм приостановки безвизового режима. Это сняло последнее официальное препятствие для введения безвизового режима с Украиной. Однако рассмотрение этого вопроса в Европарламенте сейчас отложено на неопределенный срок.
Президент Европарламента Мартин Шульц ранее сообщал, что в Европейском союзе есть страны, которые не готовы ко введению безвизового режима с Украиной. По его словам, среди них - Франция, Бельгия, Италия и Германия.
29 декабря заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что предоставление Украине безвизового режима задерживается из-за Франции.
Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2017 года. Внутрипартийные выборы в правой партии "Республиканцы" завершились победой Франсуа Фийона, который занимал пост премьер-министра Франции при предыдущем президенте - Николя Саркози.
Ожидается, что наряду с Фийоном за президентский пост будет бороться лидер "Народного фронта" Марин ле Пен.
Кандидатом от Социалистической партии Франции, скорее всего, станет бывший премьер-министр Мануэль Вальс.
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