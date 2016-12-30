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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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Помощница экс-нардепа участвовала в махинациях с элитной недвижимостью Киева
время публикации: 09:54
последнее обновление: 10:48
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Помощница экс-нардепа участвовала в махинациях с элитной недвижимостью Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины и Киевской местной прокуратуры №10 разоблачила схему незаконного отчуждения и продажи элитной недвижимости в Киеве. Об этом сообщила 29 декабря пресс-служба прокуратуры Киева.

"Используя поддельные документы, злоумышленники регистрировали квартиры на подставных лиц. По такой схеме дельцы незаконно переоформили право собственности на четыре квартиры в элитной новостройке на Подоле и многоэтажку в Шевченковском районе столицы. Рыночная стоимость этого имущества составляет около 20 млн долларов США", – говорится в сообщении.

Одним из организаторов преступной схемы оказалась член одной из политических партий и помощник народного депутата Украины VII созыва.

В ходе обысков в офисах и по месту жительства злоумышленников изъяты поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц, правоустанавливающие документы на указанные объекты недвижимости.

Двум фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1, 2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в Киеве правоохранители задержали группу мошенников, которые незаконно завладели недвижимостью на 30 млн гривен.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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