У полиции Киевской области – новый глава

Полицию Киевской области возглавил Дмитрий Ценов. Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, приказ о назначении Ценова объявил 29 декабря на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности председателя Нацполиции Вадим Троян.

Он поздравил нового руководителя и отметил, что полиция Киевской области уже прошла часть реформ, а еще львиная доля ждет в следующем, 2017 году. Основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытия совершенных преступлений.

Согласно информации на сайте Главного управления Нацполиции в Киевской области, полковник Дмитрий Ценов с июня 2016 года был и.о. начальника областной полиции.

Ранее он занимал должности начальника Киево-Святошинского районного отдела Главного управления МВД в Киевской области, заместителя начальника Главного управления МВД в Киевской области, заместителя начальника ГУ Нацполиции в Киевской области.

Ранее был назначен новый глава полиции Ривненской области.

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