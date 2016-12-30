У полиции Киевской области – новый глава

Полицию Киевской области возглавил Дмитрий Ценов. Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, приказ о назначении Ценова объявил 29 декабря на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности председателя Нацполиции Вадим Троян.
Он поздравил нового руководителя и отметил, что полиция Киевской области уже прошла часть реформ, а еще львиная доля ждет в следующем, 2017 году. Основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытия совершенных преступлений.
Согласно информации на сайте Главного управления Нацполиции в Киевской области, полковник Дмитрий Ценов с июня 2016 года был и.о. начальника областной полиции.
Ранее он занимал должности начальника Киево-Святошинского районного отдела Главного управления МВД в Киевской области, заместителя начальника Главного управления МВД в Киевской области, заместителя начальника ГУ Нацполиции в Киевской области.
Ранее был назначен новый глава полиции Ривненской области.
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