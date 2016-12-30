Пинчук предлагает Украине отказаться от ЕС и НАТО. Гопко: бизнесмен пытается угодить Кремлю

Бизнесмен Виктор Пинчук предлагает Украине принять компромиссы в отношениях с Россией и отойти от евроинтеграционного пути, провести выборы на оккупированном Донбассе до освобождения его территорий. Об этом говорится в статье Пинчука в разделе "мнения" в газете The Wall Street Journal.

Пинчук своей статьей пытается угодить Кремлю и засветиться перед администрацией Трампа, считает Гопко



По его мнению, Украина должна сделать болезненный выбор и пойти на болезненные компромиссы ради мира.

"Рассмотрим следующие идеи. Украина должна рассмотреть вопрос о временном отказе от членства в ЕС, как нашей цели на ближайшее будущее. Мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером, а потом обсудить присоединение", - считает Пинчук.

"Мы поддерживаем наши позиции, что Крым - это Украина и должен вернуться. Но Крым не должен помешать достижению соглашения об окончании войны на востоке на базе справедливости. Пройдет 15-20 лет, чтобы обеспечить достаточный экономический рост, стабилизировать инфраструктуру, социальную защищенность и финансовую систему. Тогда все в Крыму захотят жить в Украине ", - отметил он.

"Конфликт на востоке инициирован из-за рубежа и не является борьбой за автономию или гражданской войной. Не будет условий для честных выборов, пока Украина не возьмет под контроль всю свою территорию. Но нам, возможно, стоит не обращать на это внимание и провести местные выборы", - пишет он.

По его мнению, такие компромиссы могут продемонстрировать приверженность Украины мирному объединению.

"И давайте признаем, что Украина не присоединится к НАТО ни в ближайшее время, ни в среднесрочной перспективе", - отметил он.

"Да, мы должны стоять на фундаментальных принципах нашей борьбы - праве Украины выбирать свой путь, оберегать территориальную целостность и строить успешную страну. Москва должна выполнить обязательства по минским соглашениям, чтобы закончить конфликт на востоке Украины. Она должна обеспечить соблюдение прекращения огня и вывода своих бойцов и тяжелых вооружений, что она не смогла сделать", - отметил он.

"Украинские жизни будут спасены и стоят этих болезненных компромиссов, которые я предложил", - резюмировал Пинчук.

Пинчук своей статьей пытается угодить Кремлю и засветиться перед администрацией Трампа, считает Гопко



В своей статье Пинчук пытается продемонстрировать, что бизнес выступает за перезагрузку отношений США с РФ ценой сдачи национальных интересов Украины, считает глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

"Наверное, настоящей статьей пытается и Кремлю угодить, и перед новой администрацией Трампа (новоизбранный президент США Дональд Трамп – ред) засветиться. Озвученные им сейчас идеи делают потенциальное налаживание Трампом отношений с Москвой абсолютно комфортными: Пинчук хочет показать, что бизнес - за перезагрузку отношений США из РФ. Даже ценой сдачи национальных интересов Украины", - написала Гопко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По ее словам Пинчук в своей статье пишет "о том, как выполнить Минск-2 в варианте Москвы".

В связи с этим глава комитета подчеркивает, что "нельзя путать эгоистичную защиту интересов олигархов с внешнеполитическим прагматизмом Украины". "Наша позиция на внешнеполитическом фронте должна быть настолько твердой, непреклонной и слышной, чтобы отдельные голоса олигархов не имели шансов "перепеть" официальный хор. Принципиальная позиция и возвращение олигархов в единое со всеми украинцами правовое поле - это то, что не смог сделать Ющенко (третий президент Украины Виктор Ющенко – ред), когда обещал бандитам тюрьмы", - написала она.

При этом Гопко подчеркнула, что президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада не сумели "справиться оперативно вовремя" с крупнейшими украинскими олигархами: Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским, Виктором Пинчуком, Дмитрием Фирташем.

Гопко призвала "еврооптимистичную молодежь" не ехать на "украинский завтрак" Пинчука в швейцарском Давосе.

Напомним, 2 декабря 2014 года, во время заседания по линии "Украина - НАТО" в Брюсселе украинское правительство уведомило представителей Альянса о том, что Киев отказывается от политики внеблоковости.

23 декабря того же года Верховная Рада отменила внеблоковый статус страны.

Согласно опросам вступление в НАТО по состоянию на начало июля поддерживали 78% украинцев.

Украинское правительство планирует с 2017 года возобновить программу информирования общества о НАТО. Об этом 25 октября во время встречи с представителями украинской общины в Варшаве заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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