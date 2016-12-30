Пилотный проект пешеходного "перехода" на границе с Польшей продлили ещё на полгода

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Угринов - Долгобичув" продолжен пилотный проект по введению пешеходного движения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Пограничные ведомства Украины и Польши согласовали срок продолжения на 6 месяцев - до 30 июня 2017 года - пилотного проекта, по которому в пункте пропуска "Угринив - Долгобичув" осуществляется оформление лиц, которые пересекают украинско-польскую границу в пешем порядке", - говорится в сообщении.
Пропуск людей в пешем порядке в международном пункте пропуска для автомобильного соединения "Угринив – Долгобичув" был введен 1 июля 2015 года.
Напомним, на границе с Польше постоянно наблюдаются автомобильные очереди. В начале декабря стало известно, что на украинско-польской границе откроют еще 4 пункта пропуска.
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