Полиция сообщила о задержании убийцы матери и ребёнка в Овидиополе

Мужчина, который убил и обезглавил мать и ребенка в Овидиополе Одесской области, задержан, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, при задержании никто не пострадал.

Злоумышленник был задержан в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения им преступлений.

Расследование ведется в рамках уголовного производства по ч.2 п.1 п.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, убивший 42-летнюю женщину и ее 2-летнего ребенка в Овидиополе Одесской области мужчина намеревался убить других, совершив наезд на большую толпу людей в Одессе. Согласно информации полиции, воплощая запланированный теракт он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился.

"Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения дальше от областного центра. Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле. Имея преимущество в проходимости над легковушками полицейских, он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его грузовик застрял в пахоте, он покинул его и скрылся в поле", - отметили в полиции.

Как сообщили СМИ, следы подозреваемого привели к курортной Грибовке, в 8 часов утра на крайнюю базу курорта начали приезжать правоохранители, заехала бронетехника Национальной гвардии и спецназ. Все правоохранители были вооруженны автоматическим оружием. Также прибыли снайперы с ружьями.

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