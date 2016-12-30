 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Полиция сообщила о задержании убийцы матери и ребёнка в Овидиополе
время публикации: 15:11
последнее обновление: 15:11
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Злоумышленник был задержан в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе

Мужчина, который убил и обезглавил мать и ребенка в Овидиополе Одесской области, задержан, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, при задержании никто не пострадал.

Злоумышленник был задержан в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения им преступлений.

Расследование ведется в рамках уголовного производства по ч.2 п.1 п.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, убивший 42-летнюю женщину и ее 2-летнего ребенка в Овидиополе Одесской области мужчина намеревался убить других, совершив наезд на большую толпу людей в Одессе. Согласно информации полиции, воплощая запланированный теракт он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился.

"Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения дальше от областного центра. Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле. Имея преимущество в проходимости над легковушками полицейских, он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его грузовик застрял в пахоте, он покинул его и скрылся в поле", - отметили в полиции.

Как сообщили СМИ, следы подозреваемого привели к курортной Грибовке, в 8 часов утра на крайнюю базу курорта начали приезжать правоохранители, заехала бронетехника Национальной гвардии и спецназ. Все правоохранители были вооруженны автоматическим оружием. Также прибыли снайперы с ружьями.

facebook

Cсылки по теме:

Германия выплатит компенсацию семье украинца, погибшего во время теракта в Берлине
// NEWSru.ua // Украина // 24 декабря 2016 г.

СМИ: полиция Франции задержала 8 подозреваемых в подготовке теракта в Ницце
// NEWSru.ua // В мире // 20 сентября 2016 г.

В Одесской области убийство ребенка спровоцировало массовые беспорядки
// NEWSru.ua // Украина // 28 августа 2016 г.

На Кировоградщине поймали маньяка, который убивал детей на языческие праздники
// NEWSru.ua // Украина // 18 августа 2016 г.

В Ивано-Франковске приговорили маньяка-стоматолога, который вместе с подружкой расчленял людей
// NEWSru.ua // Украина // 21 июня 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 15:58
 Чубаров назвал предложение Пинчука приглашением к тотальной капитуляции
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 30 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 15:58

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016