В Черновцах открыли отель для котов

Гостиницу для кошек открыли в Черновцах, она рассчитана на пребывание животных на то время, когда их хозяева уезжают на отдых. Сейчас в отеле уже есть несколько постояльцев. Об этом Укринформу сообщил директор Черновицкого приюта для животных Василий Виноградов.

"Именно в период новогодне-рождественских праздников многие буковинцев хотят поехать отдохнуть, а вот домашнего любимца оставить не с кем. Для таких случаев мы решили открыть гостиницу", - говорит Виноградов.

Отель обустроили в одном из кабинетов Черновицкого приюта для животных. Стоимость суток проживания в отеле – 40 гривен. В эту сумму входит питание и уход за домашними любимцами.

"Только домашнюю подстилку хозяева приносят из дома. Каждый кот привык к своему месту и не стоит его оставлять без него. Кормить подопечных стараемся привычной для них пищей. Например, если кот привык к корму, кормим кормом, если к каше и мясу - варим ему эти блюда", - рассказывает Валерия Бреник, диспетчер "Приют для животных".

Создавать гостиницу для собак пока не планируют. Это требует большей площади и специальных условий.

"Коты требуют меньше места, - объясняет Виноградов. – Я считаю, что предлагая услуги отеля, мы должны создать животным условия, не хуже домашних. Собакам сейчас такие условия предложить не можем. Но на перспективу обязательно будем работать в этом направлении".

В 2017 году работники планируют открыть в отеле игровую комнату для кошек.

Напомним, Украина - девятая в мире по количеству котов.

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