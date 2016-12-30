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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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Патрульному Олийныку до 27 февраля 2017 года продлили отстранение и личное обязательство
время публикации: 16:49
последнее обновление: 16:56
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Патрульному Олийныку до 27 февраля 2017 года продлили отстранение и личное обязательство

В пятницу 30 декабря 2016 года в Голосеевском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению сотрудника Управления патрульной полиции в г. Киеве Сергея Олийныка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, по результатам заседания коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения в виде личного обязательства и отстранения от должности обвиняемого патрульного на два месяца, то есть до 27.02.2017.

Кроме того, поскольку преследование автомобиля Олийныком происходило на территории нескольких районов столицы и ее окрестностей и с целью недопущения отмены судебного решения коллегия судей приняла решение направить обвинительный акт в Апелляционный суд для решения подсудности.

Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 года патрульная полиция в Киеве применила оружие во время преследования автомобиля BMW, пассажиры которого сели в машину с алкоголем и не реагировали на призывы остановиться.

В результате был ранен 17-летний пассажир Михаил Медведев, который позднее скончался от ранения.

Патрульный инспектор Сергей Олийнык, применивший оружие для задержания автомобиля-нарушителя в Киеве, подчеркнул, что попал в пассажира случайно.

Прокуратура сообщила Олийныку о подозрении в убийстве пассажира BMW. Олийнык был взят под стражу. Позже суд отпустил его под круглосуточный домашний арест.

Главным виновником смерти подростка прокуратура считает водителя автомобиля BMW, который находился в состоянии наркотического опьянения, не остановил автомобиль в ответ на требование полицейских и пытался скрыться на большой скорости и с многочисленными нарушениями правил дорожного движения, таким образом подвергая опасности других участников дорожного движения.

8 ноября прокуратура города Киева сообщила о завершении расследование в уголовном производстве по патрльному полицейскому Сергею Олийныку.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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