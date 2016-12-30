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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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На Одесчине возобновили поиски убийцы женщины и ребенка: бронетехника, спецназ, снайперы
время публикации: 10:58
последнее обновление: 10:58
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На Одесчине возобновили поиски убийцы женщины и ребенка

На Одесчине возобновили спецоперацию по поиску резника, который накануне убил женщину и двухлетнего ребенка и на угнанном грузовике хотел прорваться в Одессу, чтобы совершить массовый наезд на людей, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Как отмечается, следы подозреваемого привели к курортной Грибовке, в 8 часов утра на крайнюю базу курорта начали приезжать правоохранители, заехала бронетехника Национальной гвардии и спецназ. Все правоохранители вооруженны автоматическим оружием. Также, по словам корреспондента ТСН, прибыли снайперы с ружьями.

"Сейчас все силы полиции, Национальной гвардии и спецподразделений прочесывают всю близлежащую территорию к тому месту, где он бросил свой автомобиль. Всевозможные базы отдыха, дачные кооперативы, жилые помещения граждан – все прочесывается с целью выявления", - рассказал начальник ГУНП Украины в Одесской области Дмитрий Головин.

К тому же на дороге в сторону Одессы стоят блокпосты дорожной полиции, которые останавливают все авто, выезжающие с курорта, и проверяют их, чтобы внутри не проехал подозреваемый.

Напомним, трагедия произошла накануне в пгт Овидиополь, подозреваемый работал водителем в семье, где отрезал головы женщине и ее 2-летнему ребенку.

После этого мужчина по примеру "берлинского террориста" собирался въехать в толпу людей. Во время попытки прорваться в областной центр водитель грузовика разбил несколько автомобилей, после чего убежал в поля.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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