Кабмин разрешил сбивать самолёты, нарушающие госграницу Украины

Кабинет министров разрешил военным открывать огонь по воздушным судам, которые незаконно нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических действий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Уничтожение воздушных судов вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие и/или проводят десантирование личного состава, боевой техники, в том числе уничтожения беспилотных воздушных судов, нарушивших государственную границу Украины или применяющихся в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, создания помех, обеспечения незаконных вооруженных формирований", - говорится в постановлении.

Кроме того, указывается, что право принятия решения об открытии дежурными самолетами-перехватчиками (вертолетами) предупредительного огня и огня по цели предоставляется министру обороны, начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных Сил, командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил или лицам, исполняющих их обязанности.

Отметим, российские вертолеты, беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Украины.

Ранее пограничники также отмечали активизацию российской авиации.

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