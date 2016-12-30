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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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В НАБУ завершили досудебное расследование в отношении чиновницы Минагропрома, уличенной во взятке 150 тыс. долл
время публикации: 14:08
последнее обновление: 14:08
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В НАБУ завершили досудебное расследование в отношении чиновницы Минагропрома, уличенной во взятке 150 тыс. долл

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 28 декабря завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом Министерства аграрной политики (МинАП) в размере 150 тыс. долл. США. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Во время досудебного расследования детективы Бюро установили, что и.о. руководителя Департамента управления государственной собственности МинАП вымогала и получила от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 150 тыс. долл. США за согласование ликвидационной массы обанкротившегося предприятия и участие в торгах с целью последующего приобретения имущества этого предприятия", - говорится в сообщении.

Подозреваемая задержана 2 августа 2016 года возле здания МинАП и проведен обыск в ее автомобиле, во время которого изъяты денежные средства, полученные в качестве неправомерной выгоды.

Имущество подозреваемой – квартира в Киеве, земельный участок и автомобиль – арестованы.

"В настоящее время подозреваемой и стороне защиты открыт доступ к материалам следствия. После завершения с его ознакомлением обвинительный акт направят в суд. В случае признания судом вины чиновницы, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества", - отмечают в НАБУ.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальницу одного из отделов Министерства аграрной политики и продовольствия во время получения взятки в размере 150 тыс. долл., которую она вымогала от предпринимателя за обеспечение победы в тендере на покупку государственного сельхозпредприятия.

СБУ совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали чиновницу в Киеве на служебной стоянке министерства во время получения всей суммы взятки.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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