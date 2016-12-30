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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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Порошенко вручил Маккейну и Грэму ордена
время публикации: 20:12
последнее обновление: 20:19
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Порошенко вручил Маккейну и Грэму ордена

Президент Петр Порошенко провел встречу с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки во главе с сенатором Джоном Маккейном. В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм и Эмми Клобучар.

Об этом сообщает сайт Главы государства

"Президент наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки", - идет речь в сообщении.

Ранее в разговоре с сенаторами Порошенко подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. По его мнению, это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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