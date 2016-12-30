Матиос рассказал про небоевые потери за сутки: 4 из-за неосторожного обращения с гранатой и 1 самоубийство

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что потери сил АТО за сутки составили 8 военных.
"А на фронте сейчас потери – 8 военных", - написал он в пятницу 30 декабря на своей странице в Facebook.
Впоследствии он уточнил: "Подтверждаю: за вчерашний день 3 боевых раненых, 5 – небоевых потерь (1 – самоубийство, 4 при неосторожном обращении с гранатой РГД-5)".
"Это война и её последствия страшные", - добавил он.
Ранее сегодня спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны получили ранения трое украинских военнослужащих.
Напомним, в январе 2016 года председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский отметил, что "за три последних месяца число небоевых потерь превыcило боевые".
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