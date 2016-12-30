Маккейн приехал на Банковую. Порошенко уверен, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину

Участие в составе прибывшей в Киев делегации Сената США представителей обеих партий – Демократической и Республиканской, - подтверждает, что поддержка Украины в Конгрессе США останется и в дальнейшем, считает президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко провел встречу с делегацией Сената во главе с сенатором Джоном Маккейном (англ. John Sidney McCain III, Республиканская партия). В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм (англ. Lindsey Graham, Республиканская партия) и Эми Клобучар (англ. Amy Jean Klobuchar, Демократическая партия).

"Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. Это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в обнародованной информации.

Порошенко назвал "очень важным, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом". Глава государства заверил американских политиков, что Украина чувствует эту надежную поддержку и помощь, что является очень важным "в эти очень тяжелые дни для моей 45 миллионной страны".

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Кроме того, Порошенко предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.

Он также отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине".

Президент отметил, что Украина борется не только за свою независимость: "Мы боремся за свободу, ценности, за демократию, защищая их в центре Европы в XXI веке".

Порошенко также рассказал американским сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.

"В свою очередь, сенатор Джон Маккейн подтвердил свою решимость в помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн известен с воей поддержкой Украины и острой критикой российской агрессии.

Напомним, в ноябре президент Украины Петр Порошенко одним из первых провел телефонные переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, 24 декабря президент США Барак Обама подписал бюджет США на 2017 на нужды национальной обороны, где оборонная помощь Украине увеличена до 350 млн. долл.

Cсылки по теме: