Во Львове сожгли 100 кг наркотиков

29 декабря комиссия из числа сотрудников департамента противодействия наркопреступности, УСБУ во Львовской области, Госфискальной службы сожгла около 100 кг наркотиков, которые были изъяты из незаконного оборота.

Как сообщается на сайте полиции, это были вещественные доказательства по 181 уголовному делу, где уже вынесены приговоры.

Среди уничтоженных наркотических средств был героин, бупренорфин, амфетамин, метадон, трамадол, дезоморфин, канабис, маковая соломка, конопля, опиум.

Стоимость наркотиков оценивалась в миллион гривен.

Уничтожение наркотиков, изъятых из обращения, обычно происходит дважды в год.

Ранее у жителя Виннитчины изъяли 60 кг наркотиков.

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