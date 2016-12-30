ГПУ объявила в розыск экс-министра обороны Лебедева по подозрению в содействии разгону Майдана

Генеральная прокуратура объявила в розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева по подозрению в содействии силовикам при разгоне Евромайдана.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

Указано, что департамент специальных расследований расследует уголовное производство по подозрению экс-министра обороны в том, что он в составе преступной организации бывшего Президента Виктора Януковича, используя свое служебное положение, содействовал силовикам в подавлении протестных акций активистов Евромайдана.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 255 (участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса.

"В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого он объявлен в розыск", - сообщает Генпрокуратура.

При этом указано, что специальное (заочное) расследование в отношении Лебедева невозможно, так как законодательство не предусматривает такой возможности для подозреваемых по ст. 255 Уголовного кодекса.

Также не арестовано имущество экс-министра, так как в его деле не заявлен гражданский иск, не установлен ущерб и не предусмотрена конфискация имущества.

Напомним, в сентябре генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств по факту доведения Вооруженных сил Украины до состояния небоеспособности и разворовыванию армейского имущества.

По его словам, первым фактором является государственная измена бывшего президента Виктора Януковича, его ближайшего окружения, командования Вооруженных сил, Военно-морских сил, СБУ, МВД. Вторым фактором является хищение военного имущества, третьим фактором человеческих потерь стало дезертирство и невыполнение приказов командиров.

Четвертый фактор - ошибки руководства АТО и Генерального штаба при планировании операций в зоне проведения антитеррористической операции. Пятым фактором, по словам Луценко, который находится в прямой причинно-следственной связи с Иловайской трагедией, является прямая российская агрессия.

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