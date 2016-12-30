В западных областях - лавинная опасность, на юге – порывистый ветер

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о лавинной опасности в трех западных областях Украины. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Украинского гидрометеорологического центра, 30 декабря в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности", - заявили в ГСЧС.

Также спасатели предупреждают о сильных порывах ветра в южных областях.

"30 декабря в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, на Одесчине ночью и утром местами 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, 30 декабря на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 м/с, высота волн 40-50 дм; на Азовском море порывы ветра 19-24 м/с, высота волн 15-25 дм.

ГСЧС Украины призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности в период пребывания на улице. Спасатели советуют не ходить под развесистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на новогодние праздники.

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