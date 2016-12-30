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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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В аннексированном Крыму массово отключают электричество
время публикации: 16:56
последнее обновление: 17:03
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В аннексированном Крыму массово отключают электричество

В пятницу 30 декабря в оккупированном Россией украинском Крыму происходят массовые отключения электричества.

"30 декабря с 11.00 и по настоящее время из-за через неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК "Крымэнерго")", - говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

По его данным, без электроснабжения осталось около 27800 человек в Судаке и Джанкое и в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей - 15,48 Мвт.

Напомним, около года назад глава российской оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым будет зависеть от украинской электроэнергии минимум до 2018 года.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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