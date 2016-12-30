В аннексированном Крыму массово отключают электричество

В пятницу 30 декабря в оккупированном Россией украинском Крыму происходят массовые отключения электричества.
"30 декабря с 11.00 и по настоящее время из-за через неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК "Крымэнерго")", - говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.
По его данным, без электроснабжения осталось около 27800 человек в Судаке и Джанкое и в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей - 15,48 Мвт.
Напомним, около года назад глава российской оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым будет зависеть от украинской электроэнергии минимум до 2018 года.
|
Cсылки по теме:
СМИ: пляжи в Крыму зарастают травой, а цены стали заоблачными
// NEWSru.ua // Украина // 8 июня 2016 г.
Джемилев: вопрос энергетического договора по Крыму между РФ и Украиной можно считать закрытым
// NEWSru.ua // Экономика // 12 января 2016 г.
В Крыму жильцы жалуются на соседей, когда у тех есть свет
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2016 г.
Новогодние праздники в захваченном Крыму: три часа есть свет, три - нет
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2016 г.
Несмотря на запрет "властей" жители Севастополя вышли на акцию протеста – требуют света
// NEWSru.ua // Украина // 30 ноября 2015 г.