В аннексированном Крыму массово отключают электричество

В пятницу 30 декабря в оккупированном Россией украинском Крыму происходят массовые отключения электричества.

"30 декабря с 11.00 и по настоящее время из-за через неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК "Крымэнерго")", - говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

По его данным, без электроснабжения осталось около 27800 человек в Судаке и Джанкое и в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красноперекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей - 15,48 Мвт.

Напомним, около года назад глава российской оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым будет зависеть от украинской электроэнергии минимум до 2018 года.

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