Психическое состояние Клыха в чеченской тюрьме ухудшается – адвокат

Психическое состояние украинца Станислава Клыха, приговоренного к 20 годам российской тюрьмы по обвинению в участии в чеченской войне, продолжает ухудшаться. Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Докка Ицлаев, который посетил Клыха в четверг.

По его словам, ему не удалось поговорить с украинцем, поскольку тот постоянно говорил о вещах вне темы.

"Разговор у нас явно не получился. Мне причина ясна и понятна – болезнь Станислава прогрессирует. Да и в СИЗО все прекрасно понимают, что человек болен. Относятся к этой ситуации с осознанием того, что им нужно перетерпеть, так как к делу примешана политика. Уже когда вышел, сотрудник у двери говорит мне, что не уходил, так как боялся, как бы Станислав на меня не напал", – написал он.

Ицлаев добавил, что этапирование Клыха может состояться сразу после новогодних праздников.

"Если в СИЗО Грозного понимают, что Станислав болен, то там, куда его привезут, сразу это не поймут ни сотрудники ФСИН, ни осужденные, с которыми столкнётся Станислав. Могут быть серьезные неприятности", – считает он.

Напомним, в мае 2016 года суд присяжных в Грозном (РФ) признал виновными граждан Украины Карпюка и Клыха. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований провозгласившей свою независимость Чеченской Республики Ичкерия. По данным следствия, оба принимали участие в боях с российскими войсками в Грозном, и, в частности в боях в районе площади Минутка и у Президентского дворца.

Оба отрицали все обвинения.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Карпюка и Клыха, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

17 октября во время заседания суда по обвинению Клыха в оскорблении суда он заявил об отказе от своего адвоката Марины Дубровиной. Клых, у которого и раньше были психические срывы, сказал, что он "хочет себе в защитники певца Стаса Михайлова". Российская правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав заключенных Зоя Светова заявила, что Клых сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.

26 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отклонила апелляцию на приговор, вынесенный гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. "Приговор Верховного суда Чеченской республики в отношении Карпюка и Клыха оставить без изменения, а апелляцию – без удовлетворения", – постановил суд.

Министерство юстиции Украины направило в Россию запрос о передаче на родину Николая Карпюка, поскольку с таким заявлением обратился брат осужденного.

16 ноября стало известно, что Клыха и Карпюка в грозненском СИЗО-1 посетили украинские консулы. Оба политзаключенных подписали документы для подачи властями их страны жалобы в ЕСПЧ.

6 декабря российский адвокат Илья Новиков сообщил, что Карпюка везут по этапу во Владимирскую область России, а Клых остается в Грозном.

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