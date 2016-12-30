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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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Кличко в костюме Деда Мороза поздравил украинцев с Новым годом
время публикации: 07:44
последнее обновление: 07:45
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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей Киева и всей Украины с Новым годом, видеозапись опубликована на канале партии УДАР в YouTube.

В видеоролике он в костюме Деда Мороза фотографировался с людьми в центре города, дарил детям подарки и проехался на колесе обозрения на Михайловской площади.

"Новогодняя сказка и Рождественское чудо... Их ожидают все – и дети, и взрослые. Что может быть лучше атмосферы предвкушения праздника? На самом деле, чудеса мы создаем сами – надо верить в это! И строить свой город, свою страну. Не бояться искренних эмоций и дарить радость близким и людям вокруг. Ведь каждый из нас – волшебник. Я с детства был уверен – нет ничего невозможного. И я верю в это сегодня!" – отметил мэр.

Кличко пожелал всем оптимизма, добрых дел и мира.

"Мы все преодолеем, потому что верим в себя и в свою страну", – отметил мэр Киева.

Напомним, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной новогодней елке Украины. Премьер-министр Владимир Гройсман уже посетил Рождественский городок.

Также стало известно, что в новогоднюю ночь транспорт в Киеве пубудет курсировать до самого рассвета, а Харьков и Одессу будут охранять патрульные и пешие наряды.

По всей Украине правоохранители и спасатели будут работать в усиленном режиме.

Отметим, после начала боевых действий на Донбассе многие украинские города ввели запрет на использование пиротехники во время празднеств.

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