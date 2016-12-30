Кличко в костюме Деда Мороза поздравил украинцев с Новым годом

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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей Киева и всей Украины с Новым годом, видеозапись опубликована на канале партии УДАР в YouTube.
В видеоролике он в костюме Деда Мороза фотографировался с людьми в центре города, дарил детям подарки и проехался на колесе обозрения на Михайловской площади.
"Новогодняя сказка и Рождественское чудо... Их ожидают все – и дети, и взрослые. Что может быть лучше атмосферы предвкушения праздника? На самом деле, чудеса мы создаем сами – надо верить в это! И строить свой город, свою страну. Не бояться искренних эмоций и дарить радость близким и людям вокруг. Ведь каждый из нас – волшебник. Я с детства был уверен – нет ничего невозможного. И я верю в это сегодня!" – отметил мэр.
Кличко пожелал всем оптимизма, добрых дел и мира.
"Мы все преодолеем, потому что верим в себя и в свою страну", – отметил мэр Киева.
Напомним, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной новогодней елке Украины. Премьер-министр Владимир Гройсман уже посетил Рождественский городок.
Также стало известно, что в новогоднюю ночь транспорт в Киеве пубудет курсировать до самого рассвета, а Харьков и Одессу будут охранять патрульные и пешие наряды.
По всей Украине правоохранители и спасатели будут работать в усиленном режиме.
Отметим, после начала боевых действий на Донбассе многие украинские города ввели запрет на использование пиротехники во время празднеств.
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