Польские таможенники сообщили о первом случае контрабанды в новом поезде "Киев-Перемышль"

В новом поезде "Интерсити+" сообщением "Киев-Перемышль" зафиксирован первый случай контрабанды. Об этом сообщается на сайте Таможенной службы Польши.

28 декабря во время таможенного контроля в Медыке польские таможенники обнаружили у двух пассажирок сигареты без польских акцизных знаков.

35-летняя и 41-летняя украинка спрятали сигареты в верхней одежде и коробке из-под фруктового сока. Всего таможенники конфисковали 156 пачек сигарет.

В отношении нарушительниц открыли уголовное производство. Им также могут аннулировать документы о малом пограничном движении, на основании которых они въезжали в Польшу.

Напомним, 23 декабря новый поезд сообщением "Киев - Львов - Перемышль" совершил свой первый рейс. "Укрзализныця" также планирует запустить поезд сообщением "Мукачево – Будапешт".

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