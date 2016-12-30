Конкурсная комиссия предложила Луценко кандидатов на админдолжности в Генинспекцию ГПУ

Комиссия по отбору кандидатур на занятие должностей в Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины предложила генеральному прокурору Юрию Луценко назначить кандидатов на административные должности в Генинспекцию. Результаты собеседования с кандидатами на административные должности Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины обнародованы на сайте ГПУ.

Отмечается, что комиссией по отбору завершен отбор кандидатов на административные должности Генеральной инспекции Генпрокуратуры.

В связи с этим по результатам голосования решено рекомендовать генпрокурору Луценко назначить кандидатов на административные должности в Генинспекцию.

В частности, на должность заместителя руководителя Генеральной инспекции рекомендуется назначить Дмитрия Третьякова.

Также на административные должности в следственное управление Генеральной инспекции рекомендуется назначить Тараса Баклана, Анатолия Барцицкого, Ильяса Рамазанова и Вадима Хоменко.

На административные должности управления внутренней безопасности - Тараса Безрукого, Дмитрия Миськива и Наталью Гарбуз.

На административные должности отдела процессуального руководства - Эмира Абдулаева и Максима Грабаря.

В то же время отмечается, что списки рекомендованных кандидатов на занятие должностей прокуроров и следователей Генеральной инспекции ГПУ будут обнародованы дополнительно.

Как сообщал, 30 ноября генпрокурор Луценко назначил Владимира Уварова руководителем Генеральной инспекции ГПУ.

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