Украинцы рассказали, как будут праздновать Новый год

Для большинства украинцев Новый год - это повод провести время с семьей и друзьями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Kantar TNS.

Встречу нового года как повод собраться всей семьей назвали 54% респондентов, 42% рассматривает праздник как повод порадовать близких и друзей подарками, для 40% - это возможность весело провести с ними время.

Из-за "координационной" секунды Новый год наступит позже обычного

В новогоднюю ночь украинцы смогут наблюдать в небе комету



Только один процент опрошенных рассматривает праздник как старт нового этапа в жизни, при том что для 37% это повод задуматься над своей жизнью и достижениями, а для 15% - возможность заново начать или кардинально изменить жизнь.

Главной целью вкусно поесть на Новый год назвали 13% респондентов, а получить подарки – 8%. Четыре процента украинцев, согласно опросу, вообще не считают Новый год праздником.

Среди главных ассоциаций праздника респонденты назвали елку (66%), мандарины (46%) и семью, детей (38%). Шампанское и салат "Оливье" пользуются меньшей популярностью: за них проголосовали 24 и 19% соответственно.

С Дедом морозом Новый год ассоциируют 28%, а со снегурочкой - только 4% опрошенных. Менее популярные символы праздника - подарки и сладости. Снег и холод как главную ассоциацию праздника назвал только один процент респондентов.

39% респондентов указали, что поставят на Новый год искусственную елку, 32% все же предпочитают живое дерево. Чуть меньшей популярностью пользуются украшения из веток натуральной елки, которым отдадут предпочтение в этом году 18% респондентов.

Четыре процента в качестве новогодних украшений выбирают искусственные елочные ветки, венки и гирлянды.Не планируют ставить елки в этом году 14% респондентов.

Исследование проводилось с 18 по 23 ноября 2016 года методом онлайн опроса. Опрошены были граждане Украины (кроме жителей Автономной республики Крым), городское население, мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет. Выборка - 1 тысяча респондентов.

Ранее сообщалось, что наиболее желанными подарками, которые хотели бы получить украинцы на Новый год, являются деньги, романтическое путешествие и бытовая техника.

В новогоднюю ночь украинцы смогут наблюдать в небе комету



В ночь на 1 января жители Северного полушария Земли смогут увидеть комету под названием 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková, которая будет проходить вблизи Луны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на NASA.

Комета названа так в честь астрономов, обнаруживших ее в 1948 году. Ее смогут наблюдать, в том числе, жители Украины.

Вместе с тем, в агентстве уточняют, что увидеть комету можно будет только при помощи вспомогательных устройств, например бинокля или телескопа. Отмечается, что комета пройдет справа от Луны.

Напомним, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной новогодней елке Украины. Премьер-министр Владимир Гройсман и Киевский городской голова Виталий Кличко уже посетили Рождественский городок.

Также стало известно, что в новогоднюю ночь транспорт в Киеве пубудет курсировать до самого рассвета, а Харьков и Одессу будут охранять патрульные и пешие наряды.

По всей Украине правоохранители и спасатели будут работать в усиленном режиме.

Отметим, после начала боевых действий на Донбассе многие украинские города ввели запрет на использование пиротехники во время празднеств.

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