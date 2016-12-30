Огрызко объяснил, почему США выслали 35 российских дипломатов

США, приняв решение выслать 35 дипломатов РФ, продемонстрировали России, что будут жестко реагировать в подобных ситуациях.
Такое мнение в эфире "112 Украина" высказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.
"Здесь ответ на поверхности. Когда страна грубым образом вмешивается в "святую святых" любой демократии - избирательный процесс, пытается склонить выборы в ту или иную сторону. Здесь реакция, по моему мнению, должна быть значительно жестче. Но и этот демарш является очень серьезным сигналом Москве, что такие вещи не будут прощаться", - считает он.
Говоря о том, как быть в ситуации, что американские спецслужбы не могут привести доказательства вмешательства РФ, поскольку это фактически означает раскрыть свои источники и технические способы борьбы, Огрызко отметил, что есть способы подачи соответствующей информации без раскрытия источников.
"А спецслужбы поднаторели уже давно и успешно. Поэтому, как только такая ситуация возникнет, у Трампа, могу вас убедительно заверить, риторика поменяется", - отметил он.
Также Огрызко прогнозирует, что российские дипломаты будут экстрадированы с территории США. "И это будет довольно неприятная процедура. Поэтому им придется либо сесть в автомобили и уехать в Канаду или в Мексику, или вылететь так же непрямым рейсом, там рейсом не Нью-Йорк-Москва или Вашингтон-Москва, а рейсом Нью-Йорк-Мехико или Пуэрто-Рико", - сказал он.
Напомним, Министерство финансов США в четверг, 29 декабря объявило о введении новых санкций против России в связи с обвинениями в хакерски атаках. Соответствующий указ подписал президент Барак Обама. В рамках ограничительных мер были объявлены персонами нон грата 35 российских дипломатов, а также внесены в черный список шесть частных лиц и пять организаций, включая ФСБ и ГРУ. Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США.
Российским дипломатам дали всего 72 часа на то, чтобы покинуть США. Сотрудники посольств и консульств пожаловались, что в канун Нового года им трудно так срочно достать билеты.
Также появилась информация, что в Москве решили закрыть Англо-американскую школу, однако МИД РФ опроверг эту информацию.
|
Cсылки по теме:
РФ объявит персонами нон грата 35 американских дипломатов в ответ на нововведённые санкции США
// NEWSru.ua // В мире // 30 декабря 2016 г.
США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два учреждения для работников РФ
// NEWSru.ua // В мире // 30 декабря 2016 г.
Трамп уклонился от ответа на вопрос о санкциях против РФ из-за кибератак
// NEWSru.ua // В мире // 29 декабря 2016 г.
СМИ назвали дату введения санкций США за кибератаки со стороны России
// NEWSru.ua // В мире // 29 декабря 2016 г.
Сенат США запретил Пентагону военное сотрудничество с РФ
// NEWSru.ua // В мире // 9 декабря 2016 г.