Огрызко объяснил, почему США выслали 35 российских дипломатов

США, приняв решение выслать 35 дипломатов РФ, продемонстрировали России, что будут жестко реагировать в подобных ситуациях.

Такое мнение в эфире "112 Украина" высказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Здесь ответ на поверхности. Когда страна грубым образом вмешивается в "святую святых" любой демократии - избирательный процесс, пытается склонить выборы в ту или иную сторону. Здесь реакция, по моему мнению, должна быть значительно жестче. Но и этот демарш является очень серьезным сигналом Москве, что такие вещи не будут прощаться", - считает он.

Говоря о том, как быть в ситуации, что американские спецслужбы не могут привести доказательства вмешательства РФ, поскольку это фактически означает раскрыть свои источники и технические способы борьбы, Огрызко отметил, что есть способы подачи соответствующей информации без раскрытия источников.

"А спецслужбы поднаторели уже давно и успешно. Поэтому, как только такая ситуация возникнет, у Трампа, могу вас убедительно заверить, риторика поменяется", - отметил он.

Также Огрызко прогнозирует, что российские дипломаты будут экстрадированы с территории США. "И это будет довольно неприятная процедура. Поэтому им придется либо сесть в автомобили и уехать в Канаду или в Мексику, или вылететь так же непрямым рейсом, там рейсом не Нью-Йорк-Москва или Вашингтон-Москва, а рейсом Нью-Йорк-Мехико или Пуэрто-Рико", - сказал он.

Напомним, Министерство финансов США в четверг, 29 декабря объявило о введении новых санкций против России в связи с обвинениями в хакерски атаках. Соответствующий указ подписал президент Барак Обама. В рамках ограничительных мер были объявлены персонами нон грата 35 российских дипломатов, а также внесены в черный список шесть частных лиц и пять организаций, включая ФСБ и ГРУ. Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США.

Российским дипломатам дали всего 72 часа на то, чтобы покинуть США. Сотрудники посольств и консульств пожаловались, что в канун Нового года им трудно так срочно достать билеты.

Также появилась информация, что в Москве решили закрыть Англо-американскую школу, однако МИД РФ опроверг эту информацию.

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