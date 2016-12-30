Информатор боевиков "ДНР" приговорён к 4 годам тюрьмы

В апелляционном суде полностью доказана вина 32-летнего мужчины, который сотрудничал с представителями террористической организации "ДНР", сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Во время судебных слушаний доказано, что житель Покровского района в период с декабря 2014 по январь 2015 года видел перемещения различного рода военной техники, вооружений и военных грузовиков с боеприпасами Вооруженных сил Украины и передавал информацию о их дислокации и движении участнику незаконного военного вооруженного формирования с позывным "Динамо".
Мужчина был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.
Красноармейский горрайонный суд признал мужчину виновным и приговорил его по ч.2 ст.260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины до 3 лет 6 месяцев лишения свободы.
Прокуратура Донецкой области не согласилась с квалификацией преступления и подала апелляционную жалобу.
Апелляционный суд Донецкой области, рассмотрев апелляцию прокуратуры, вынес новый приговор, которым признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы.
Ранее СБУ запустила сайт для боевиков, которые раскаялись в своих преступлениях.
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