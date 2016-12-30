Гройсман приглашает к обсудить план действий правительства до 2020 года

Кабинет министров Украины опубликовал текст правительственного плана приоритетных действий на срок до 2020 года. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в Facebook.
"Итак, проект нашего Среднесрочного плана приоритетных действий уже на Правительственном портале. Приглашаю к обсуждению и комментариям", - написал он.
Согласно документу, среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года содержит 5 целей: экономический рост, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией, безопасность и оборона.
Впервые план был представлен на заседании правительства 28 декабря.
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