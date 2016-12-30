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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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Зона АТО: горячее всего – на Донецком направлении
время публикации: 13:14
последнее обновление: 13:47
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Трое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки. Об этом сегодня, 30 декабря, на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мот
На луганском направлении боевики вели активный огонь из гранатометов и стрелкового оружия в районе Станицы Луганской, Крымского и Попасной. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 8 вооруженных провокаций
На донецком направлении противник вел огонь по всей линии фронта, за исключением Донецкого аэропорта. Большинство обстрелов пришлись на Авдеевскую промзону, Светлодарскую дугу и окраины Горловки

Трое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки. Об этом сегодня, 30 декабря, на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении боевики вели активный огонь из гранатометов и стрелкового оружия в районе Станицы Луганской, Крымского и Попасной. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 8 вооруженных провокаций.

На донецком направлении противник вел огонь по всей линии фронта, за исключением Донецкого аэропорта. Большинство обстрелов пришлись на Авдеевскую промзону, Светлодарскую дугу и окраины Горловки. Всего на донецком направлении за сутки зафиксировано 13 обстрелов.

На мариупольском направлении минометы противник применил в районе Талаковки и Красногоровки. На участке Павлополь-Широкино огонь велся круглосуточно, но с применением легкого вооружения. В районе Талаковки и Гнутово также работали снайперы боевиков. Всего на этом направлении за сутки зафиксировано 24 провокации.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отбили атаку боевиков возле Крутой Балки.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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