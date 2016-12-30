Геращенко: Пинчук и Киссинджер учли интересы Трампа и Путина, украинцы же капитулировать не собираются

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко критикует предложения бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и украинского бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука, не веря в реалистичность их воплощения.

"Коллеги спрашивали об отношении к позиции Киссинджера, по размену Крыма на Донбасс. При всем уважении к выдающемуся дипломатическому прошлому Генри Киссинджера, как и при всем уважении к Пинчуку, я не считаю эти идеи реалистичными. Они учли интересы США и РФ, Трампа и Путина, но забыли о ключевом – о позиции украинского народа. А народ не собирается капитулировать и отказываться от евроатлантической интеграции, чтобы успокоить Европу и РФ", - написала Геращенко на странице в Facebook в пятницу 30 декабря.

Она отметила, что не стоит недооценивать народ.

"Поэтому Киссинджеру и всем остальным, кто размышляет о будущем Украины, стоит в первую очередь учитывать этот фактор. И мы еще соберемся на YES в украинском Крыму. Нужно только в это верить и бороться, а не опускать лапки", - подытожила Геращенко.

Как писали ранее европейские СМИ, бывший госсекретарь США Киссинджер разрабатывает план политического и экономического развития Украины. Киссинджер советует будущему президенту США "признать аннексию Крыма Россией". Также в число мер, необходимых для нормализации отношений, входит "отмена санкций против России, введенных после аннексии Крыма. В ответ Россия должна будет прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины".

Генри Киссинджер занимал пост госсекретаря США в 1973-1977 годах в администрации президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда. В 1973 г. стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Напомним, что ранее, весной 2014-года, бывший госсекретарь США предложил Украине придерживаться политики "финляндизации" и сохранять нейтралитет. Слова Киссинджера вызвали широкий резонанс в Германии. На это финский премьер Юрки Катайнен заявил, что, хотя и глубоко уважает Киссинджера, однако не согласен со всеми положениями его заявления. По его словам, Киссинджер видит Финляндию страной времен холодной войны, хотя она уже почти двадцать лет входит в Европейский Союз.

Виктор Пинчук в статье для The Wall Street Journal предложил властям и гражданам Украины пойти на ряд "болезненных компромиссов" ради умиротворения РФ: в частности, отказаться от намерения стать членом ЕС, не вступать в НАТО, согласиться на проведение местных выборов в отдельных районах Донбасса до возвращения под свой контроль этой территории и пойти на постепенное снятие санкций с РФ.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко считает, что Пинчук в своей статье пытается продемонстрировать, что бизнес выступает за перезагрузку отношений США с РФ ценой сдачи национальных интересов Украины.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров назвал предложения Пинчука приглашением украинцев к тотальной капитуляции и убийству собственного будущего. Он отметил, что Пинчук предлагает "нам своими руками" сделать то, что "не удалось врагам добиться за век – уничтожить украинское национальное достоинство и убить в нем веру в свою державоспособность".

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