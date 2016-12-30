МИД создаёт систему "Электронный консул" и программу "Друг"

Министерство иностранных дел Украины намерено завершить создание объединенной базы по вопросам совершения и регистрации консульских действий и сборов Е-consul и добровольной регистрации граждан, которые планируют поездку за границу в IV квартале 2017 года.

Согласно проекту Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года, единая база данных будет создана на сервере МИДа. Целью создания системы "электронного консула" является упрощение системы отчетности заграничных дипломатических учреждений о совершенных консульских действиях и повышение эффективности системы контроля со стороны МИД за работой диппредставительств на консульском направлении. МИД намерен внедрить систему регулирования потоков посетителей в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Система будет предусматривать возможность регистрации посетителей, которые обращаются для совершения консульских действий в зарубежные дипломатические учреждения Украины, через Интернет, сокращение времени для подачи документов.

Также в IV квартале 2017 года планируется создать программу "Друг" для добровольной регистрации украинских граждан, планирующих путешествия за границу, с целью повышения уровня осведомленности граждан Украины о чрезвычайных ситуациях за рубежом и получения ими консульской помощи в оперативном порядке.

Ранее Кабмин утвердил план реализации инициативы "Открытое правительство" и упорядочил работу портала data.gov.ua.

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