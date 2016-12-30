Зарегистрировать брак за сутки теперь можно ещё в 8 городах

Правительство расширило пилотный проект по введению упрощенной процедуры регистрации брака на новые города: Винницу, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ривне, Житомир и Харьков.

Об этом говорится в обнародованном на правительственном портале распоряжении от 28 декабря 2016 г. № 1068.

В Кабмине напоминают, что пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями месту был введен с целью апробации европейских стандартов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Сейчас он реализуется в наиболее популярных туристических городах – Киеве, Львове, Одессе, Херсоне и на территориях, приближенных к зоне проведения антитеррористической операции – в городах Мариуполе и Северодонецке.

"Услугой по упрощению регистрации брака в этих регионах уже воспользовались более трех тысяч пар, что свидетельствует о большой популярности ее среди потребителей. Упрощенная процедура государственной регистрации брака позволит оценить целесообразность внесения соответствующих изменений в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния", - отмечают в Кабмине.

Как сообщалось, Кабинет министров 13 июля 2016 года распоряжением № 502 поддержал предложение Министерства юстиции о запуске пилотного проекта в некоторых населенных пунктах, где можно будет в течение суток зарегистрировать брак.

По обычной процедуре между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее месяца.

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