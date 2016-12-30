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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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НАБУ вернуло государству более 100 млн гривен за год
время публикации: 21:22
последнее обновление: 21:59
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НАБУ вернул государству более 100 млн гривен за год

Национальному антикоррупционному бюро Украины удалось вернуть государству более 100 млн гривен за 2016 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Мы показали, что в Украине может работать профессиональный независимый антикоррупционный орган. В результате за последние 12 месяцев нам удалось вернуть государству более 100 млн гривен, а также помешать хищению более чем полмиллиарда", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что детективы вместе с прокурорами САП расследуют свыше 280 уголовных дел, более 45 начатых в 2016 году дел переданы в суд и вынесено с десяток приговоров.

Напомним, 17 ноября НАБУ зарегистрировала первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях.

Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и одно - представителя судебной ветви власти.

Досудебное расследование в этих процессах продолжается.

12 декабря НАБУ начало расследование еще семи производств на основании анализа информации из электронных деклараций, сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований в течение 7-9 декабря.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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