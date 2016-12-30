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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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В зоне АТО активизировались снайперы

время публикации: 07:52
последнее обновление: 07:53
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За минувшие сутки произошло 45 обстрелов, оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ на всех направлениям. Об этом сегодня, 30 декабря, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреляли Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На Донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцевого, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На Луганском направлении из минометов противник вел огонь по Малиновому. Из гранатометов - по Балке Крутенькой, Новозвановке, Станице Луганской.

На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутового, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отбили атаку боевиков возле Крутой Балки.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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