Боевики снова атаковали Авдеевку, погибли четверо бойцов АТО, еще 5 – ранены

Боевики продолжили обстреливать Авдеевку из минометов и попытались атаковать. Силы АТО отбили наступление, но понесли потери.
Как сообщает сегодня, 29 января, пресс-центр АТО, четверо украинских военных погибли, пятеро раненых.
"На Донецком (направлении - ред.) – после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки оккупанты пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступить. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов по Авдеевке, Опитному и Каменке. Танк вел огонь по Пескам. В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты предприняли очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился неудачей для боевиков. Враг вынужден был отступить. По состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрелы. К сожалению, четверо наших военных погибли, 5 – ранены", - говорится в сообщении.
В штабе отмечают: российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях.
"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они обстреливали Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкино огонь вел БТР противника", - уточнили в пресс-центре АТО.
Напомним, террористы утром 29 января вели интенсивные обстрелы и пытались штурмом захватить позиции украинских военных в районе Авдеевки.
Военные ВСУ дали достойный отпор. Провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Террористы продолжают штурмовые действия и не оставляют попыток оттеснить украинские подразделения.
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