Атаку оккупантов на Авдеевскую промзону отбили. Трое украинских бойцов погибли, один ранен, - Мотузянык

В результате боевых действий и обстрелов боевиков в районе Авдеевской промзоны погиб 1 украинский военнослужащий, еще 2 погибли от тяжелых ранений, один получил ранения и выжил.

Об этом сегодня, 29 января, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Вражеский обстрел оставил без света Авдеевку, ранены двое мирных жителей



"Противник продолжает обстрел наших позиций из артиллерии и минометов, впрочем пока не переходит к штурмовым действиям. Украинские войска по всему фронту находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы встретить врага огнем", - отметил Мотузянык.

Он напомнил, что в ночь на воскресенье боевики попытались взять штурмом Авдеевскую промзону: в 5:00 утра началась вражеская артподготовка, после 7:00 враг перешел в наступление.

"Это провокация имеет не только военное, но и политическую задачу - попытаться обвинить украинские войска в нарушении Минских соглашений. Противнику не удалась реализовать свои намерения: атака провалилась, враг с потерями отступил назад на восток. Ключевую роль в этом сыграли профессиональные контрмеры украинских войск" , - отметил Мотузянык.

В зоне АТО самая сложная обстановка - на Мариупольском направлении, особенно на приморских рубежах.

"Противник целыми батареями применяет тяжелое вооружение. Впервые за много недель наши позиции между Новотроицком и Докучаевском были обстреляны из минометов. Также несколько десятков мин прилетело в сторону Красногоровки со стороны Донецка. Однако свои основные усилия противник сосредоточил на приморских рубежах. В частности, в Водяном в течение полутора часов оккупанты выпустили по нашим позициям свыше 180 122-мм снарядов, причем стрельба велась не из одного места, а с 2 (Заиченко и Саханки). На соседних рубежах обороны – Павлополе, Гнутово, Талаковке, Лебединском, Широкино – ситуация аналогичная. Кроме артиллерии, минометов и легкого вооружения, оккупанты бросили в бой бронетехнику", - отметил он.

По словам представителя Минобороны, всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 38 вражеских обстрелов, в том числе 14 – из тяжелого вооружения.

На Луганском направлении вчера больше всего досталось Крымскому.

"Во время 2 артобстрелов со стороны противника по нашим позициям было выпущено 50 снарядов. Это было поздно вечером.Также между 15 и 20 часами ряд вражеских провокаций произошло в Попаснянском районе. На участке фронта от российской границы до Трехизбенки боевые действия вчера не велись. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 6 вражеских обстрелов, в том числе 2 – из тяжелого вооружения", - рассказал Мотузяник.

Он констатировал, что на Донецком направлении около половины всей активности противника пришлось вчера на авдеевскую промзону. Изредка противник применял тяжелое вооружение, украинские войска вели огонь в ответ.

"На светлодарской дуге было 2 минометных обстрела. Также по одной вражеской провокаций зафиксировано в Зайцево, Верхнеторецком и Каменке. В Донецком аэропорту вчера было тихо. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 11 вражеских обстрелов, в том числе 3 – из тяжелого вооружения", - уточнил представитель Минобороны по вопросам АТО.

Ранее сегодня сообщалось, что оккупанты провели 55 обстрелов, ранен украинский воин.

Cсылки по теме: